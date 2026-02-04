去年台人遭中國關押達221人 邱垂正遺憾藍營此時還赴中「交流」

大陸委員會主委邱垂正今（4）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。 圖：《CNEWS匯流新聞網》提供

[Newtalk新聞] 國民黨副主席蕭旭岑偕多位黨籍人士近日赴中國參與「兩岸交流合作前瞻論壇」，大陸委員會主委邱垂正今（4）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪時警告，自2019年「習5條」後，中共已將「九二共識」重新定義為併吞台灣的「三位一體」對台政策，完全沒有中華民國的生存空間；他揭露，2025年國人赴中遭盤查、關押的風險劇增，相關案件高達221件，較前年激增4倍，「在這樣的關鍵時期，你要去跟對岸進行國共論壇，站在陸委會的角度，我們是深表遺憾」。

談及兩岸交流合作前瞻論壇，邱垂正說，國共兩黨雖然想要去政治化，不要有過高政治衝突的議題，但中國還是講了8次國共智庫論壇。陸委會在意的是現在兩岸形勢和整個環境，跟10年前還有國共論壇的時期，已經差別很大。最主要是從2019年的「習5條」已經重新定義九二共識，中共認為兩岸同屬一中、共謀國家統一、統一在一國兩制台灣方案上。他說，從那時九二共識、一中原則跟一國兩制成為「三位一體」的對台政策，在這裡面絕對沒有中華民國生存的空間。

邱垂正指出，這也是為什麼「習5條」後，兩岸關係就要從前總統馬英九執政時代翻頁了，要翻到最新的一頁，已經沒有一中各表。他強調，所謂九二共識已經是這「三位一體」的對台方案，就是要消滅中華民國、併吞台灣的方案。

此外，邱垂正也提到，兩岸的情勢從2022年開始，中國開始對台灣進行施壓，包括：軍機艦擾台、外交打壓、經濟脅迫、社會滲透等一連串的法律戰、灰色地帶侵擾，還有認知作戰，可以說是步步進逼、極限施壓。他說，特別是國人最近很有感受的，就是跨境鎮壓、長臂管轄，對於我國國軍官兵、政務官、檢察官、一般人民用恫嚇，甚至列為「懲獨」對象給予威嚇，也企圖分化台灣，「難道這種兩岸的形式，國民黨都沒有感受到嗎？」

邱垂正也說，再加上最近有許多國人赴中，不是行方不明、被盤查、被關押在中國，就是用法律限制台灣人民的人身自由等，據統計，這些盤查關押、失蹤限制人身自由不能回來的台灣人，在2025年有221位，但在2024年只有55件，代表去年是前年的4倍，「那麼嚴重的人身自由的風險，難道國民黨沒有看到嗎？」

邱垂正強調，跟過去比較，對岸對於台灣的敵意有增無減，加上最近中共又在清理高層的軍事人員，可以說是文革以來，看到最大規模的整肅，「在這樣的關鍵時期，你要去跟對岸進行國共論壇，站在陸委會的角度，我們是深表遺憾」。

