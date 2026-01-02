去年國運籤「精準命中」 南鯤鯓代天府元旦擲筊！國運代表字「旺」

南鯤鯓代天府公布丙午年吉祥字為「旺」，表示台灣將會旺。翻攝南鯤鯓代天府臉書



2025年曾因丹娜絲颱風重創，導致台南北門南鯤鯓代天府，廟前造價6000萬的全檜木大山門牌樓倒塌，引發不少信徒震驚不已。台南北門南鯤鯓代天府元旦公布2026丙午馬年國運代表字，由五府千歲擲筊選出「旺」，成為新一年最受矚目的關鍵字。廟方表示，「旺」象徵萬事興盛、氣勢回升，期盼為台灣帶來更穩定、正向的能量。

南鯤鯓代天府指出，今年特別準備「興」「旺」「發」3字向王爺請示，最終「旺」字獲得聖筊。廟方解讀，「旺」不僅代表經濟與民生興旺，也寓意社會安定、人心凝聚，希望在嶄新的一年，整體環境能逐步好轉，讓民眾感受到向前的力量。

廣告 廣告

至於「旺」在民間的習俗中，常被視為能量提升、運勢回升的象徵。不過，廟方也強調，國運代表字並非預言，是一種祝福與期許，透過信仰儀式凝聚社會信心，為新一年注入正面氛圍。

元旦當天，南鯤鯓代天府同步舉辦贈春聯活動，許多在地寫下祝賀馬年的吉祥字句。廟方也宣布，將在農曆大年初一清晨5時開廟門，限量發送「旺」字吊飾，祈求信眾新年平安順遂、好運相隨。

颱風丹娜絲對台南造成災情，知名廟宇南鯤鯓代天府的牌樓倒塌。翻攝宗教大小事臉書

另外，去年初南鯤鯓代天府國運籤抽到下下籤，其中一句備註：「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，丹娜絲颱風肆虐後，全檜木大山門牌樓倒塌，被不少信徒認為精準命中。南鯤鯓代天府總幹事侯賢名表示，五府千歲已指示5年內完成重建，目前已啟動建築圖設計，在眾多信眾支持下，預估3至4年內可完成重建。

更多太報報導

震撼！女神死會了 長澤雅美元旦宣布結婚「甜嫁大5歲電影導演」

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂

圖輯／2026新年快樂！台北101煙火「絕美360秒」 5大展演點亮未來