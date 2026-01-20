去年外銷訂單7437億美元創新高 每月700億美元不是夢

經濟部統計處今天(20日)公布2025年外銷訂單首破7,000億美元大關，達7,437.3億美元，創歷史新高。統計處也預估AI動能將延續，加上未來對等貿易協定簽署的效益，今年全年除了2月有農曆過年外，單月接單都可望進入「700億美元俱樂部」，預估1月接單上看720億美元，年增率逼近50%。

經濟部指出，受惠於AI、高效運算及雲端資料伺服器等需求殷切，2025年12月外銷訂單達762億美元，續創史上單月新高，年增率達43.8%。其中，資訊通信產品、電子產品也同創史上新高。

廣告 廣告

累計2025年全年外銷訂單則首破7,000億美元大關，來到7,437.3億美元，登上全年新高，且連2年正成長，年增率26%，距離7,500億美元只差臨門一腳。

經濟部統計處處長黃偉傑分析，2025年傳產雖受中國產能過剩、向外低價傾銷衝擊，加上美國對等關稅暫時稅率帶來接單劣勢，但所幸全球AI需求暢旺，使得AI成為「一盞明燈」，引領台灣資訊通信、電子產品以及與半導體、AI相關傳產衝刺接單。他說：『(原音)外銷訂單(2025年)是7,437.3億美元，較去年(2024年)同期增加了1,533.4億美元，主要是資訊通信產品增加了614.1億美元、電子產品增加了800.7億美元，這兩項產品加總起來就佔了總共1,533.4億的9成，大概是9成2以上。』

展望2026年，黃偉傑表示，台、美完成對等貿易關稅談判，獲得15%不疊加稅率等最惠國待遇，「談得非常漂亮」，待台美對等貿易協定簽署後，將有助於水五金、機械業、汽車零件等多項傳產對美接單；另一方面，「AI明燈」今年將續亮，持續扮演火車頭，領導相關產業接單，加上中國反內捲措施若能發揮效果，也可降低我國傳產的接單壓力。

黃偉傑認為，目前預估1月外銷訂單金額將首度站上700億美元大關，上看720億美元，年增率落在45.7%到49.9%，以此來看，今年除了2月份有春節因素外，全年其餘月份料將進入單月「700億美元俱樂部」，甚至有望單月衝破800億美元。(編輯：沈鎮江)