去年外銷訂單7437億美元

經濟部統計處昨（二十）日公布一一四年十二月及一一四年全年外銷訂單統計資訊。由於AI人工智慧應用及高效能運算、雲端資料服務需求持續強勁，帶旺臺灣一一四年全年外銷訂單金額達七四三七·三億美元，較一一三年增加一五三三·四億美元，增幅達廿六%。主要接單貨品中以電子產品一一四年外銷訂單金額二九一六·二億美元，較一一三年增加八○○·七億美元，增幅卅七·九%最為耀眼；其次為資訊通信產品一一四年外銷訂單金額二三三四·二億美元，較一一三年增加六一四·一億美元，增幅達卅五·七%。經濟部統計處長黃偉傑表示，經調查國內產業普遍認為AI商機今年將持續強勁，且很多產業出現淡旺季不明顯的現象，對今年外銷訂單接單樂觀看待。

統計處公布一一四年外銷訂單主要接單地區，其中，來自美國之外銷訂單金額達二六八三·四億美元，占比卅六·一%最高，和一一三年相較增加七四七億美元，增幅卅八·六%；其次為來自東協國家之外銷訂單金額達一三九五·四億美元，占比十八·八%，和一一三年相較增加四○六·九億美元，增幅四十一·二%；排名第三為中國大陸及香港，一一四年外銷訂單金額達一三七八億美元，占比十八·五%，和一一三年相較增加一一○億美元，增幅八·七%。

統計處表示，電子產品一一四年外銷訂單金額二九一六·二億美元，占比一一四年全年外銷訂單金額七四三七·三億美元的卅九·二%，居主要接單貨品類項之首，主因人工智慧及高效能運算等新興應用需求持續熱絡，推升IC設計、IC製造、記憶體、印刷電路板、封測、晶片通路等訂單增加。

展望未來，由於AI人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用持續擴增，各國積極投資AI基礎建設，對我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求不墜，有助於維護我國外銷訂單成長動能。