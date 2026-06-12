去年大賺300億元！凱基金豪發現金股利1元 股東回饋創近5年最佳
財經中心／陳菀妤報導
擁有約74萬名股東的凱基金（2883）今（12）日舉行股東常會，會中通過2025年度盈餘分派案，普通股每股將配發現金股利1元，特別股則每股配發0.355元。
凱基金董事會同時拍板股利發放時程，普通股除息交易日訂於6月30日，最後過戶日為7月1日，7月2日至7月6日為停止過戶期間，現金股利預計於7月31日發放。
回顧2025年營運表現，凱基金全年稅後淨利達300.58億元，每股稅後純益（EPS）為1.74元。此次普通股現金股利配發率創下近五年新高，也反映公司穩健的獲利能力與股東回饋政策。
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