去年失業率降至3.35％ 創25年新低

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布去年12月失業率3.3％、續創25年同月最低，較上月下降0.03個百分點；經季節調整後，11月失業率為3.35％、與上月持平，為近26年同月新低；去年失業率平均為3.35%、創25年新低，較上年下降0.03個百分點。主計總處國際普查處副處長譚文玲表示，目前國內勞動市場穩定，因過年前會有季節性及短期工作機會，預料1月失業率應會續降。

根據調查，去年12月就業人數1164.5萬人，月增6千人、年增3.3萬人；去年就業人數平均為1162.6萬人、年增3.1萬人。去年12月失業人數則為39.8萬人、月減3千人，主因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少2千人；去年失業人數平均40.3萬人、年減3千人。

按年齡層觀察，去年12月15至19歲失業率10.36％、20至24歲11.75％，多為初次尋職，處於調適階段，因此失業率較高；隨著工作逐漸穩定，失業率呈下降，25至29歲失業率為5.91%、30至34歲為3.38％。

至於勞動力低度運用指標，去年12月4週失業人數為40.4萬人，月減2千人、年增2千人；工時不足就業人數為12.7萬人，月增3千人、年減3千人；潛在勞動力人數為13.6萬人，月增4千人、年減7千人。譚文玲表示，12月工時不足就業人數回升，除關稅因素外，也與季節性因素及傳產海外產能過剩有關。

