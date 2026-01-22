去年失業率 寫25年新低

主計總處二十二日公布去年全年失業率創下民國九十年以來新低。（中央社）

記者陳建興∕台北報導

主計總處二十二日公布一一四年失業率為百分之三點三五，年降零點零三個百分點，估一一五年一月失業率續降。展望後續，主計總處官員表示，台美關稅百分之十五且不疊加對傳產是非常好的消息，但全球產能過剩問題仍存在，須持續觀察全球經濟情況。

根據主計總處統計，去年十二月失業率為百分之三點三，月減零點零三個百分點，為二十五年以來同月新低；經季節調整後失業率為百分之三點三五，與上月持平，為二十六年以來同月新低。全年失業率為百分之三點三五，年降零點零三個百分點，創下民國九十年以來、二十五年新低。

統計顯示，去年十二月失業人數為三十九萬八千人，較前一個月減少三千人，主因工作場所業務緊縮或歇業而失業者減少二千人所致；全年失業人數平均為四十萬三千人，年減三千人。

展望後續，主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，農曆年將有一波消費旺季，預期今年一月失業率如往常續降。

至於隨著無薪假人數收斂，加上台美關稅底定，如何看待未來失業率趨勢？譚文玲表示，關稅結果剛出爐，一時間仍看不出變化，但百分之十五不疊加對傳產是非常好的消息，與日韓稅率一樣，台廠競爭力將有所提升，但全球產能過剩問題還在，非單靠單一國家努力能克服，仍視後續全球經濟狀況而定，須持續觀察。