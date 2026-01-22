去年失業率 探25年低點

勞動市場續呈穩定，行政院主計總處昨（22）日公布2025年12月失業率為3.3%，全年平均失業率為3.35%，雙雙寫25年來最低水準；即便經季節調整，12月失業率3.35%，同樣是近26年來低點。

此外全年勞動力參與率達59.43%，寫36年來新高，顯示整體就業情勢維持平穩。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，12月在整體經濟穩定、加上消費旺季支撐下，勞動市場表現持穩；隨元月進入農曆年前傳統旺季，通常會帶動一波短期用工需求。她表示，從過往時間序列觀察，元月失業率多半低於12月，若未出現突發變數，預期今年元月失業率可望續降。

譚文玲提到，政府近年持續透過多項政策工具提升勞參率，勞動部與國發會均積極著力於中高齡與女性勞動參與。其中，中高齡方面已放寬制度限制，年滿65歲勞工可在勞資雙方協商下續留職場；女性勞參率近年亦持續提高，特別是20至40多歲族群參與人數增加，使中高齡與女性逐步成為支撐近年勞動市場的重要力量。

主計總處統計，12月勞動力人數為1,204.3萬人，月增3,000人，勞參率升至59.59%；就業人數為1,164.5萬人，較上月增加6,000人。觀察產業別，服務業就業人數月增4,000人，農業增加1,000人，工業亦小幅增加1,000人，三大部門就業同步回溫。全年來看，平均勞動力人數為1,202.8萬人，就業人數平均1,162.6萬人。

由於台美關稅剛底定，外界也關注談判結果是否能為就業市場帶來利多。譚文玲表示，目前才剛掌握關稅數字，短期內尚難看出明顯變化；不過此次稅率降至15%且不疊加，對傳統產業而言屬正面訊息。由於與歐洲、日本、南韓等主要競爭對手稅率相同，有助提升傳產相對競爭力，與先前疊加課稅相比，產業壓力已有所緩解。

