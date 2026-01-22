去年失業率3.35%寫25年新低 勞參率創36年來最高

主計總處今天(22日)公布2025年12月失業率為3.30%，連續4個月下滑；全年失業率為3.35%，年降0.03個百分點，創下民國90年(2001年)、約25年來新低。全年勞動力參與率平均為59.43%，年升0.15個百分點，也創36年來新高。

主計總處22日公布去年12月失業率為3.30%，月降0.03個百分點，創25年來同月最低，經季節調整後失業率為3.35%，與上月持平；全年失業率平均為3.35%，年降0.03個百分點，也創25年來最低。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲分析，去年底耶誕假期、百貨周年慶消費旺季帶來就業需求，讓12月失業率持續下滑，去年國內整體經濟情勢呈現穩定。

值得關注的是，去年勞參率平均為59.43%，是民國79年(1990年)來、約36年來最高。譚文玲指出，65歲延後退休政策以及女性打破傳統觀念、願意出來工作的人數增加，都是讓勞參率提高的原因。她說：『(原音)勞參率的部分是政府一直很努力的一件事，包括中高齡跟女性的勞參率。中高齡的部分就是政策上有一些工具，那像女性的話，我們觀察女性最近10、20年的勞參率也的確在提高，早年可能會有一些傳統的觀念，覺得女性結了婚之後應該要相夫教子，現在這種觀念慢慢打破了。』

觀察後續就業情勢，譚文玲表示，由於接下來就是農曆春節、短期就業機會增加，1月失業率應該會再下降，且目前台美關稅談定15%不疊加，與日、韓站在同一個起跑點，對傳產是利多消息，也為今年就業市場帶來正面效應；不過，全球產能過剩對整體景氣和就業市場的影響仍要持續關注。(編輯：沈鎮江)