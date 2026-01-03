去年屢傳健康出況狀！川普親揭手部瘀青真相：司法部長戒指割傷

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）在去年遭傳出多次健康亮起紅燈的消息，尤其手部瘀青、打瞌睡更遭放大檢視。川普近日在接受專訪時親自揭開真相，表示為了掩蓋手部瘀青和傷口，他時常在手上擦化妝品；對於外界好奇瘀青的原因，他也鬆口透露了。

美國總統川普（Donald Trump）在接受專訪時親自揭開真相手背瘀青的原因。（圖／白宮官網）

據《華爾街日報》報導，川普近日接受專訪時透露，他在去年前往密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會時，與司法部長邦迪擊掌，不慎遭對方戒指刮傷手背，當場血流不止，川普回憶：「戒指打到我手背，是的，確實有一點小小的割傷。」而其幕僚也證實，川普的手曾多次有受傷的情況。

廣告 廣告

川普表示，只要再次遭人撞傷、割傷，他便會使用化妝品遮掩，「我有那種很容易上妝的化妝品，大概10秒就能搞定。」外界將此解讀，是為了避免因傷痕而被揣測健康。

不僅如此，川普曾在減肥藥記者會上打瞌睡，遭昔日對頭加州州長紐森（Gavin Newsom）嘲諷：「瞌睡唐回來了！」且在其於公眾場合也有捕捉到川普打瞌睡的瞬間。對此質疑，川普表示只是閉上眼睛放鬆，「有時候他們拍到我眨眼，就以為我睡著了。」

川普進一步透露，他長期睡眠不足，時常在凌晨2時後傳訊息或致電給幕僚；川普透露，「我本來就不是很需要睡覺的人。」白宮幕僚指出，川普在空軍一號上也難以入睡，還會讓顧問們輪流陪同，導致幕僚必須分批休息。川普也經常拿忍不住打瞌睡的幕僚開玩笑。



更多FTNN新聞網報導

川普喊話要大撒幣！每人爽領「關稅紅利」6.2萬 富人遭排除

瞌睡川普全球放送！減肥藥記者會「醫師當場昏倒＋總統打盹」健康狀況又挨酸

美媒曝川普下令空襲委內瑞拉！卡拉卡斯深夜傳爆炸 馬杜洛宣布全國緊急狀態

