去年川習會後首次 美2軍艦1/16、17通過台海

美軍第7艦隊社群平台上PO出，勃克級飛彈驅逐艦「芬恩號」在日本橫須賀港裝載魚雷的畫面，並指出芬恩號正處於前緣部署狀態。

而中共東部戰區揭露，「芬恩號」和海洋測量船「西爾斯號」16、17日通過台灣海峽，聲稱全程跟監。這是去年「川習會」後，美艦首次穿越台海，也是川普第二任期中的第4次。

同時，《紐約時報》依據海上船隻定位資料分析報導指出，中國近期兩度在東海海域大規模聚集上千艘漁船，範圍長達200海里，導致部分貨輪必須繞道行駛。專家研判，相關行動是在演練海上民兵快速聚集，以控制海域。

廣告 廣告

國防院國防戰略與資源研究所所蘇紫雲分析，「主要任務就是在戰時的時候，協助海上的偵查 ，乃至於以這種船團的方式進行封堵，我們還是要提高警覺 ，就是防止中共用這種非正規的手段，來遂行他兩棲登陸的支援。」

中共武嚇持續，不過賴總統提出的1.25兆《國防特別預算條例》，日前在藍白立委人數優勢下，第8度遭暫緩列案；不過在民眾黨主席黃國昌訪美後，表態將自提版本，傳出國民黨因此壓力倍增，也將規劃提案。

國民黨立院黨團首席副書記長林沛祥表示，「中國國民黨黨團都不排斥任何的選項 ，我相信我們中華民國沒有人會擋、會願意不要加強自己的國防。」

民眾黨立院黨團總召黃國昌說：「每個黨團所提出來的版本，怎麼樣去爭取台灣人民的支持、爭取社會的認同，這是我們接下來努力的方向。」

民進黨立委沈伯洋則認為，「立法委員不是國防部長 ，立法委員不是空軍、陸軍、海軍，他們不知道這些需求到底在哪裡。」

面對在野動作，綠委批評是本末倒置，呼籲讓「國防條例」進入委員會討論才是優先事項。而立院國防委員會19日，將以機密會議形式，邀請國防部長顧立雄說明軍購細項，是否能成為打破僵局的一線生機，備受關注。