去年底才喪父！麻衣傳帶兒返台 「定居規劃」曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕麻衣近年開始常因工作台、日兩邊跑，去年底父親癌逝，悲傷之餘也讓她感到世事無常，今(28)日傳出有計劃與兒子到台灣定居，對此，其經紀人也做出回應。

麻衣2023年與王泉仁離婚後雙方各自安好、並無交惡，過去也會帶著兒子與阿公王文洋見面，如今傳她有意在兒子國小畢業後讓兒子到台灣唸書、也方便陪伴阿公。

對此，麻衣經紀人則回應證實，麻衣規劃2年後兒子國小畢業回台，就讀台灣的學校，希望讓孩子學習中文，母子倆也有計畫在台灣定居。

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

霍諾德爬101穿紅衣有原因！賈永婕曝內幕 曾被擔憂引「政治解讀」

小粉紅盜片霍諾德攀101 台灣地圖硬加「China」還刪我國旗！

霍諾德攻頂台北101！台灣攀岩圈引爆「兩極反應」 表態拒看不該看的畫面

曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友

