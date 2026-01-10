去年底才引退！日寫真女星驚傳病逝 得年27歲

日本寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい）。（圖／翻攝自IG@fujin_oooo）





日本寫真偶像藤乃葵（藤乃あおい）於去（2025）年12月31日宣布引退後，未料竟驚傳於1月5日病逝，得年27歲。藤乃葵的家屬於昨（9）日透過她的社群平台對外證實這項消息，消息一出，令外界感到難過不已。

家屬透過社群發佈訃聞

藤乃葵的媽媽在X發布訃聞，並寫下「藤乃葵在與病魔抗爭的生活中，已於1月5日走完人生旅程」，同時也感謝女兒在生前承蒙多方的照顧。從媽媽PO出的照片來看，不僅有藤乃葵聲錢的寫真作品，還有小熊維尼等娃娃，她的笑容如同陽光般燦爛，如今卻只留下回憶，令人不捨。

出道抗病歷程回顧

根據日媒《Sponichi Annex》報導，藤乃葵於2020年7月出道，在2023年4月時，她曾公開罹患罕見癌症「咽旁間隙腫瘤」，並暫停演藝活動專心治療。在與病魔對抗一段時間後，她於2024年8月宣布復出，同年3月底離開原經紀公司，轉為自由接案活動。

不過，在復出一段時間後，藤乃葵隨後於2025年7月對外表示，將於年內正式引退演藝圈。她坦言，引退與病情密切相關，並直言目前身體狀況不穩定，也很難說出「我沒事」或者「我很健康」這種謊話。

親筆寫信告別粉絲

去（2025）年12月31日，藤乃葵曾在社群平台上傳親筆訊息，正式告別演藝圈，儘管透露身體狀況不佳，仍溫柔寫下「謝謝你們願意與我相遇」，也希望大家可以偶爾回想起她的存在，並向一路支持她的粉絲與工作夥伴表達感謝，未料竟成最後身影。

如今逝世消息一出，不少演藝圈好友與外界都紛紛到留言區悼念，並表示「每次見面都總是對我很親切，衷心祈願你能安息」、「你非常親切可愛，笑容也很迷人，私下也和我相處得很好，真的非常感謝你」、「希望你能安息」。



