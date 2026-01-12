去年底提存3成稅前獲利 6大壽險12月合計虧損104億

（中央社記者蘇思云、呂晏慈台北12日電）新台幣2025年12月小貶0.1%，加上台股大漲業者伺機實現資本利得，不過，因6大壽險皆申請金管會暫行措施，須把2025年稅前獲利3成提存到外匯價格變動準備金，導致6大壽險2025年12月合計稅後淨損新台幣104.04億元。

新台幣2025年5月強勁升值，金管會提出暫行措施緩解壽險業壓力，其中一項措施為放寬保單責任準備金計提基礎，採取適用的業者去年底稅前盈餘3成必須強制提存外匯價格變動準備金（外價金），也就是「賺10元須提存3元進入外價金」。

6大壽險皆申請暫行措施，去年底需一次性增提外價金，雖一方面強化因應匯率風險，但帳面上也影響12月獲利，包括富邦人壽、國泰人壽、南山人壽、台灣人壽、凱基人壽都有增提，新光人壽則因全年稅前呈現淨損，因此不用另外增提外價金。

富邦人壽2025年12月稅後淨損51.1億元，2025年稅後淨利625.5億元，年減近39%。富邦人壽表示，單月稅後淨損，主因為增提稅前盈餘3成到外價金281億元，若排除此影響數，單月獲利約210億元，主要投資收益來源包括利息收入、國內外股票及基金資本利得與基金配息收入。截至2025年底，富邦人壽外價金餘額來到逾1420億，創歷年最高紀錄。

國泰人壽2025年12月稅後淨損32.4億元，全年獲利565.5億元，年減15.8%，若排除額外提存217.5億元影響，單月稅後淨利141.6億元，創歷年同期新高，全年淨利達739.5億元，創歷史次高，全年新契約CSM（合約服務邊際）逾900億元。國壽指出，新台幣單月貶值，有利外價金累積，加上年底額外提存後，截至去年底外價金餘額逾1100億元，也創歷年最高。

南山人壽表示，新契約保費持續成長，加上穩定的經常性收益與資本利得，不過因提存外價金影響，導致去年12月單月虧損約25.97億元，2025年全年獲利為289.69億元，年減31%。南山人壽指出，持續推出醫療照護需求商品，帶動醫療險商品業績，全年新契約保費約930億元，年成長逾1成。

台灣人壽表示，因一次性增提外價金，導致去年12月稅後虧損3.36億元，全年獲利為208.5億元，年減近3%，若排除提列影響，整體獲利較2024年同期成長29%，主要因去年下半年台灣跟美國股市屢創新高，台壽也適時處分股票及私募基金實現資本利得。

凱基人壽表示，全年新契約保費年成長率超過3成，不過依暫行措施規定，須在12月把全年稅前淨利3成約59.2億元一次性增提至外匯價格變動準備金，以增強未來匯率波動的營運韌性，因此12月呈現小幅虧損3.51億元，全年獲利為158.25億元，年減28%。

台新新光金壽險子公司台新人壽與新光人壽1月1日正式合併，以台新人壽為存續公司，並更名為新光人壽。台新新光金公告，新光人壽去年12月稅後淨利12.3億元，除了經常性收益外，受惠台股上漲，也實現資本利得；自去年7月24日合併基準日至12月底，公告累計獲利56.8億元。

金管會資料顯示，去年前3季新光人壽累計稅後虧損311.8億元；若加計10月至12月合併自結資料，新光人壽2025年累計淨損264.1億元，因此不用另外提存外價金。（編輯：林家嫻）1150112