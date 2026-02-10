去年度社宅申請達2.2萬件 逾2千件不合格

近來有網友發文指出，社宅地下停車場出現多輛高級跑車，引發外界質疑社會住宅申請資格審查是否流於形式？對此，國家住都中心首度公開2025年度中央社宅招租審核數據，強調透過定期續約查核與停車資源公平共享機制，確保公共資源合理分配。

台北市社宅住戶黃先生表示，「社會住宅的目的原本就是提供有需要的人，所以才會來申請，那當然條件面去做一些篩選，出發是好的。」

台北市民陳先生則認為，「已經自己可以在外面租房子，為什麼一定要用到社會住宅？應該要給更多弱勢族群。」

以2025年度中央社會住宅招租申請的概況來看，涵蓋萬華安居、林口社宅等全台13處案場，申請總件數達到2萬2504件，共計有2006件不合格，不合格率8.91%，主因多為所得或財產超過門檻，其中婚育專案等社宅不合格率甚至超過1成。

崔媽媽基金會執行長呂秉怡認為，「台灣現在面臨的一個狀況是，社會住宅的數量基本上是不多的。台灣社會住宅的口開得很大，資格相對是放得比較寬。」

國家住宅及都市更新中心資產管理部副主任魏雅蘭表示，「像是剛出社會的年輕人、新婚育兒的家庭，還有身障、高齡長者等等，希望經濟及社會弱勢的家庭，都能夠獲得社會住宅的居住協助。」

不只申請要審，住都中心也強調，社宅租期採3年1期，續約時須重新審查資格，並非一租就能一勞永逸，以林口社宅為例，家庭年所得須在144萬元以下，家庭成員每人每月平均所得不得超過59150元。居住團體則呼籲，興建社會住宅、社宅包租代管與租金補貼3項政策須相互搭配，才能真正回應多元居住需求。