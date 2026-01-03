去年建置量新低 光電連8年跳票

綠能政策再次落後！根據經濟部初步統計，2025年太陽光電建置量累積15.4GW(百萬瓩)容量，單年僅做1.12GW，創下歷史新低量，再次未達年度目標，寫下連8年跳票紀錄。離岸風電則蓋3.5GW，也較原定目標落後，但經濟部先前同意延期一年；相較之下，光電今年達標尚缺4.6GW(460萬瓩)之多，業者坦言已是「作夢」。

對於再生能源進度落後，經濟部能源署副署長吳志偉回應，離岸風電二期僅剩3個風場，目前工程都如期，海龍二、沃旭大彰化西南西北剩下拉饋線，台電離岸二期則水下基礎已蓋好，剩下風機，今年要達目標，沒有太大問題。至於光電落後較多，他則強調會「往前衝」，已推出家戶屋頂每瓩補助3000元，外加公有屋頂盤點，獎勵汰舊換新高效率模組等。

光電這2年負面消息不斷，地方審查綁手綁腳，達不了標已是預期。年度結算單年僅蓋1.12GW，累積建置量15.4GW，離2025年度目標16.6GW，仍有逾百萬瓩落差，寫下自2018年以來連8年沒達標紀錄。

前總統蔡英文喊出非核能源配比「532」，當時就設定2025年綠能發電占比達總量2成，其中太陽光電需有20GW，離岸風電要做到5.5GW。結果前經長王美花以經濟太好發電量「分母放大」，改口目標要延後1年。

統計去年離岸風電累積容量3.5GW，離目標量體還有2GW，但因為經濟部認錯修正，還有一年時間可達標。對比光電雖然也豁免一年，但得在一年內拼出4.6GW，一家光電公司董事長直言達標「不可能，作夢」。

對於去年光電量體創新低，業者表示完全不意外，因為地面型光電都開不出來，一來中央地方審查過慢，二來複合型的漁電共生案場，要有養殖事實認定。現在立法又強制環評實施，如果光衝刺屋頂量體，今年也頂多只作1GW。