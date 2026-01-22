去年慘掉17%心情沈重！仁寶董座喊絕地反攻 靠這張王牌重返兆元企業

財經中心／師瑞德報導

仁寶電腦法說會登場，董事長陳瑞聰一掃去年營收下滑陰霾，霸氣預告2026金馬年將迎來AI伺服器「爆發性成長」，誓言在最短時間重返兆元俱樂部。總經理Tony更示警，記憶體「超級循環」來襲，缺貨恐成常態。仁寶全力轉型AI，今年非PC營收佔比挑戰4成。（圖／記者師瑞德攝影）

揮別2025年的營收谷底，仁寶電腦（2324）今（22）日舉行記者會，董事長陳瑞聰一掃過去一年的沈重心情，霸氣預告2026金馬年將迎來「爆發性成長」。陳瑞聰強調，經過一年半的體質調整與轉型，仁寶將靠著AI伺服器與非PC業務的雙引擎，在最短時間內帶領公司「重返兆元俱樂部」。

走出7500億谷底 2026年AI伺服器火力全開

回顧2025年，仁寶營收下滑17%至7,500多億元，與2021年疫情紅利時期的1.3兆元相比修正幅度劇烈。陳瑞聰坦言「心情蠻沈重，壓力也很大」，但他定調2025年已是谷底。

展望2026年，陳瑞聰展現強烈信心，指出公司已成功汰除低毛利的代工產品，轉型為「AI-centric（以AI為中心）」的企業。他預估，今年AI伺服器將出現「爆發性成長」，佔整體伺服器營收比重將衝破8成；在PC領域，AI PC滲透率也將達到總PC出貨量的5至6成。

仁寶總經理Tony Bonadero補充，外界雖擔憂AI泡沫化，但他看到的卻是「真正的基礎建設建構開端」，這股動能將持續數年。隨著美國德州新廠預計於2026年年中完工並在下半年量產（L10、L11組裝測試），加上越南與台灣擴充SMT產線，仁寶已備好產能迎接訂單。

力拚轉型！非PC營收佔比挑戰4成

為了擺脫對單一PC市場的依賴，仁寶積極優化營收結構。Tony指出，2025年非PC業務（包含伺服器、5G通訊、車用電子、醫療科技等）佔比已從25%提升至29%，目標在2026年進一步拉升至40%。這意味著仁寶將不再只是筆電代工大廠，而是高毛利、高成長的科技解決方案供應商。

陳瑞聰也透露，為了驅動轉型，仁寶內部管理團隊正進行大規模「年輕化」，平均年齡從過去的60幾歲大幅降至40多歲，期望透過新一代領導層的創新思維，為公司注入強勁動能。

示警「記憶體超級週期」來襲 缺貨恐衝擊消費性電子

值得注意的是，總經理Tony在會中對供應鏈發出強烈預警。他指出，記憶體市場正迎來前所未見的「超級週期」，這與過往的循環截然不同。

由於三星、SK海力士、美光等三大原廠全力將產能轉向AI伺服器急需的高頻寬記憶體（HBM），導致傳統記憶體產能受到排擠。Tony預期，記憶體價格波動將加劇，且缺貨狀況將持續，雖然目前供應鏈尚在可控範圍，但消費性電子產品恐將首當其衝，仁寶將會嚴密監控並確保核心業務的供貨穩定。

陳瑞聰最後感性表示，這一年半的轉型讓仁寶脫胎換骨，他承諾將帶領全體同仁在最短時間內重返兆元營收榮耀，並祝賀大家馬年行大運，馬到成功。

