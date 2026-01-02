去年房市交易量安南永康居前2

去年台南市移轉量最高前兩名為安南與永康區，展望今年，應呈現「量穩價盤」格局。圖為安南區。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

去年十二月移轉棟數出爐，二０二五年台南市移轉量最高前兩名為安南與永康區，新市則是各主要行政區中，移轉棟數年增率唯一呈現正成長區域。房仲專家展望今年，應呈現「量穩價盤」格局。

房仲業者指出，鄰近南科、房價相對蛋黃區低一至兩成，供給量大，且既有生活機能成熟等四大關鍵原因，是安南與永康區近年移轉量都名列前茅原因；而新市區因新建案多，且移轉量基數低，年增率仍正成長。

根據地政局統計，二０二五各主要行政區買賣移轉棟數，安南區二五八九棟居冠，永康區二四０四棟緊追在後。

信義房屋台南民生店協理張榮指出，兩區交易量名列前茅有數大關鍵，鄰近南科園區，近年南科產值、就業人口都有成長，購屋需求有所提升；安南與永康區人口數都超過二十萬人，既有生活機能成熟；兩地腹地大，均有多個重劃區，近十五年陸續推案，供給量多；房價相對市中心蛋黃區低一至二成，若安南區更外圍區域，房價還會更親民。

至於新市區，前年移轉量六七九棟，去年則是六九二棟，是主要行政區中唯一移轉量正成長區域。張榮分析，新市移轉量基數低、新建案比例高、鄰近南科，皆是主要原因。

展望今年台南房市，張榮認為，台南有產業支撐、全市大樓均價落在三至四字頭，在六都之中相對穩定，在自住客仍有剛需下，基本交易量應能維持，呈現「量穩價盤」格局；值得注意的是，價格雖會盤整，但預計不會大幅跌價，仍視個案、建商、地點等條件而定。