去年才動刀摘扁桃腺！43歲楊千霈突入院做麻醉 「關鍵病因」曝光

記者蔡維歆／台北報導

43歲楊千霈去年8月才由於扁桃腺發炎時間較長，因此安排扁桃腺摘除手術，術後2週僅能喝流質食物，難以說話。另她術後血塊曾堵住呼吸，現在連吞口水都痛苦。如今她發影片分享昨去做健檢照腸胃鏡的麻醉影片，敬業的她還不忘宣傳近來演出的《倒數婚姻》舞台劇，「目前三場票房都已完售，接下來要宣傳中南部，三場滿場也是很難得，又在跨年檔期。」

楊千霈麻醉做腸胃鏡檢查。（圖／翻攝自IG）

楊千霈今受訪透露做完健檢的結果，「腸胃鏡就是胃和大腸都有瘜肉啊⋯⋯處理掉了。」而醫生也提醒她要記得放鬆，「主要是交感神經系統！醫生說要學習放鬆，可能近期舞台劇女主角自我期許壓力太大了。」

楊千霈麻醉做腸胃鏡檢查。（圖／翻攝自IG）

而她演出的《倒數婚姻》舞台劇接下來場次包括有3/14週六19:30桃園展演中心展演廳、5/09周六下午1430高雄衛武營國家藝術文化中心歌劇院以及6/27周六14:30在臺中國家歌劇院大劇院。楊千霈感謝表示：「城城哥、從哥、光耀哥、屈哥、心凌姐、書宇導演、陳志強、夏浦洋都來支持，鴻明哥也是，大陸商演完就來，來看過的哥哥們都肯定。」

