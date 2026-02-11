去年才升職！同事「吃完尾牙」突遭資遣⋯他心冷 原因曝網點殘酷真相

生活中心／黃韻璇報導

辛苦工作一年大家最期待的就是年終獎金，許多人會刻意等到過年後再離職，就是為想要等領年終，不過有民眾卻不是主動離職，明明是去年才剛升職，卻在尾牙過後突遭待了6年的公司資遣，理由竟是「請假太多」，事件曝光後引來網友不同看法。

一名網友在Dcard上分享自己工作3年，以前常聽說尾牙會有人被資遣，不料近日真的碰上，原PO透露公司有位同事大概做了6年了，去年才剛升職，照理說應該是被肯定、被信任的員工，結果沒想到上週五年底尾牙一吃完，人就被資遣了。

讓眾人不解的是，公司給的理由竟是「請假太多」，原PO質疑，該同事用完特休後用事假，也沒超過規定天數，所有的假全部依法「特休照請、流程照跑、主管也都核准，沒有曠職、沒有失聯，該交的工作也沒少」。

同事去年才升職，吃完尾牙卻突然被資遣。（示意圖／資料照）

原PO困惑道，辦公室裡上班聊天、滑手機、聊LINE的人也不少，而且這些人還不是偶爾，是天天，但全都安然無恙，反而是依法請假的被處理掉，原PO感嘆，「說真的，看完這件事，什麼努力會被看見、升職代表肯定都變得有點好笑，原來升職不是保護色，依法請假也不是護身符」。原PO直言自己本來就有點想離職，如今知道同事這件事，更想趕緊丟履歷快跑。

對此，網友紛紛發表看法，「很好呀，還有資遣費可以拿」、「工作就是這樣，只有學生跟剛畢才以為是靠能力靠努力才能往上爬，基本上大多還是靠人脈靠關係，好好經營人際關係才是真的」、「恭喜你同事脫離苦海」、「錢給足都不是問題」、「我遇過有才領完資深員工獎，下星期就被資遣的」。

許多人認為根本原因是請事假，直言「事假一定會被釘」、「往好處想至少有合法給資遣費」、「特休以外的請假，在有些主管眼中就算請太多，你知道有些地方大家幾乎都不敢請事假病假」、「他請假沒錯，但應該太常請假，公司也看不下去，反正資遣沒違法就沒問題」。

