去年才唱進大巨蛋！王夢麟捲酒駕移送法辦 過往成名曲、爭議一次看

王夢麟上月29日酒駕肇事，險些撞上清潔員。（圖／翻攝自王夢麟臉書）





71歲民謠歌手王夢麟今（1）日傳出於12月29日清晨酒駕，他駕車行經內湖區康樂街時先撞上路邊環保局清潔人員手推車，接著又撞向同側路燈桿肇事，事後警方對他實施酒測，酒測值竟高達0.73，嚴重超標。對此，《EBC東森娛樂》也整理王夢麟過往成名曲及爭議。

王夢麟活躍於1980年代初，他在因緣際會下與趙樹海相識，並透過趙樹海認識邰肇玫，1978年，王夢麟在趙樹海的建議下將歌曲寄給唱片公司，成功發表第一首詞曲創作〈雨中即景〉，並憑藉此曲一舉成名，成為當時民眾琅琅上口的歌曲，1979年王夢麟又發行情歌〈阿美阿美〉，讓當時許多民眾成功靠著此曲追到另一半，也讓他的演藝事業達到最高峰。

王夢麟曾發行多首知名歌曲，包括〈雨中即景〉、〈木棉道〉、〈阿美阿美〉、〈小草〉、〈廟會〉等，不過好景不長，王夢麟在2000年因犯殺人未遂罪被判處有期徒刑2年，直到出獄後才又重返歌壇，而他去年11月22日才與眾多民歌手一同登上大巨蛋參加民歌高峰會演唱會，豈料如今又捲入酒駕案件。

對此，王夢麟稍早也回應表示，近期因為要籌備網路節目壓力很大，前一晚與朋友喝酒後，隔天早上開車去買早餐，結果轉個彎就發生事故，同時也強調自己沒有撞到人，現在正在家中，警方表示，事故造成推車及路燈桿等設施受損，王夢麟、清潔員均未受傷，已依刑法公共危險罪相關規定將王夢麟送辦。



