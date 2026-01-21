去年才完婚！資深男星無預警公開「最忠貞的小三」 告白喊話：永遠愛妳

記者趙浩雲／台北報導

李國超去年底與愛情長跑超過20年的演員高欣欣甜蜜完婚，正式步入人生新階段，感情穩定又低調，成為演藝圈佳話。今（21日）他則在社群平台曬出一張與愛車的合照，幽默自稱公開「最忠貞的小三」，瞬間引發粉絲會心一笑。

照片中，李國超坐在賓士老車引擎蓋上，雙手張開、神情燦爛，狀態相當年輕。他感性寫下：「還記得我剛買到此車的喜悅！這已經是32年的事了！我一直把妳顧的很好！妳才是我最忠貞的小三！LOVE YOU FOREVER。」一句話展現他對老車的深厚感情，也用幽默方式向愛車告白。

李國超分享自己32年的賓士老車。（圖／翻攝自臉書）

貼文曝光後，立刻吸引不少網友留言調侃，「什麼小三都好，就是不要有會講話的小三」、「李素孔小姐嗎？」、「一台車可以持有那麼久果然很有愛 很不簡單」、「忠貞不二真男人」，也有人大讚他保養得宜，車況依舊帥氣如新。

事實上，李國超去年與高欣欣結婚時，就曾表示彼此一路走來不容易，能夠在多年後攜手走進婚姻非常珍惜，如今再以輕鬆方式分享生活日常，也讓粉絲感受到他婚後依舊幽默浪漫的一面。這輛陪伴他32年的愛車，彷彿也成了見證他人生重要階段的最佳夥伴。

