去年才抽脂！41歲五寶媽再做「芭比腰手術」秀27吋纖腰

李宓去年10月進行「芭比腰手術」。翻攝mintangelme IG

41歲女星李宓2年前產下雙胞胎女兒，正式升格為五寶媽。歷經多次懷孕與生產，導致腹部鬆弛、妊娠紋明顯，讓一向對身材要求嚴格的她備感困擾。為了重拾理想曲線，她去年初進行腹部拉皮合併抽脂手術，腰圍從原本的33吋縮減至30吋，但成果仍未達到心中標準，近日又進行「芭比腰手術」。

李宓向來對自身曲線極度講究，即便升格人母，多年來仍維持驚人體態。據《鏡週刊》報導，去年完成抽脂手術的她，術後不到半年又再進行「芭比腰手術」，成功將腰圍進一步縮至27吋。為了穩定成果，她嚴格遵循醫囑，連續三個月24小時穿著高強度緊身馬甲固定肋骨，終於如願穿上比基尼，大方展現夢寐以求的「芭比腰」。

據悉，李宓的芭比腰手術是去年10月底進行，並同步調整腹直肌與整體腰部線條。由於此次手術同時進行線條重塑與腹直肌修復，手術時間相較一般手術更長，因此術後當天她直接留在高雄飯店過夜，專心休息。

術後24小時穿緊身馬甲固定肋骨

李宓表示，自己從小就喜歡芭比娃娃，一直夢想能擁有S型小蠻腰，然而生完五個孩子後，腰圍一度增至33吋，即便做了腹部拉皮與抽脂降至30吋，仍覺得少了理想中的曲線，因此決定再「縮腰」一次，完成多年來的心願。

談及恢復期，她坦言不適感主要來自腹直肌調整，肋骨反而沒有明顯疼痛，只感到些微痠脹，且術後必須連續3個月、每天24小時穿著緊身馬甲固定肋骨，導致整個腰部幾乎無法活動，狀態宛如骨折後打石膏，且需暫停所有運動，讓她直呼相當煎熬。

