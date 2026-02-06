社會中心／李豫翰、劉毓琦 台北報導

這個月4號，1名20歲的李姓男子，佯稱要購買彩券、卻沒帶錢，他假裝領錢後，拿走一本刮刮樂，就趁機逃跑，警方循線追查，隔天逮到人；追查過程中，警方發現他在南部縣市多次以類似手法，鎖定刮刮樂販售者下手詐騙，而且，他也是去年恐嚇高雄捷運有炸彈的嫌犯。

黑衣男在超商內，跟眼前賣彩券的身障人士交談，手中還不斷把玩一疊疊彩券，就看他手指向外面，便往外走去，但卻再也沒有回來，身障人士等到海枯石爛，才驚覺自己被騙了。事發就在，4號下午4點多，當時身障人士坐著輪椅，在台北民權西路上賣彩券，20歲李姓男子佯稱要購買但是沒帶錢，便要求被害人一起到超商領錢，沒想到取完錢後，錢沒給，他拿了一本刮刮樂彩券假裝清點張數，卻趁機走出超商，等到被害人發現異狀時，人早已不見蹤影。

廣告 廣告





去年才謊報高捷炸彈! 20歲慣犯騙走身障人士刮刮樂

去年才謊報高捷炸彈! 20歲慣犯騙走身障人士刮刮樂（圖／警方提供）

身障人士想到被騙，還是好氣餒，生活過得夠苦了，還被騙，原本想說要過年，彩券買氣會很好，想不到還遇到騙子，警方獲報後，調閱沿線監視器畫面，發現理性男子十分狡猾，先是搭公車到台北車站後亂晃，再搭火車逃逸，警方掌握他在彰化站下車，立即派員南下抓人。





去年才謊報高捷炸彈! 20歲慣犯騙走身障人士刮刮樂

去年才謊報高捷炸彈! 20歲慣犯騙走身障人士刮刮樂（圖／警方提供）

警方調查，20歲的李姓男子，過去在南部縣市也常用類似手法行騙，去年12月，更在高雄謊報捷運站內有炸彈，被依恐嚇危安罪送辦後收押，而嫌犯年紀輕輕就有超過70筆前科，早是警方的熟面孔，因此1月才從高雄市警察局長調任的台北市警察局長林炎田，一看到通報影像時，馬上認出他的身分，全案最後依詐欺罪嫌移送法辦。





原文出處：去年才謊報高捷炸彈! 20歲慣犯騙走身障人士刮刮樂

更多民視新聞報導

神奇的巧合！台灣各地傳出中獎故事 夢境與現實交錯

補習班淫師慘了！竟對多名國中女學生「伸22次狼爪」 下場曝光了

身價8億百歲阿公閃婚「證婚人神秘身分曝」！看護見警脫口1句

