去年才謊報高捷炸彈！20歲竊盜慣犯狂偷身障人士刮刮樂遭逮

男子過去曾多次以類似手法詐騙弱勢得逞。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 台北市中山區4日發生一起針對身障彩券業者的竊盜案件。一名男子趁彩券業者清點作業之際，搶走整本刮刮樂後逃逸，損失金額約新台幣9900元。警方循線將男子逮捕歸案，發現男子就是曾謊報高雄捷運內有「炸彈客」的嫌犯。全案依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

據了解，20歲的李姓男子有多項犯罪前科，4日下午4時30分許前往中山區民權西路一間彩券行，佯稱要購買刮刮樂，並以「要到對面超商領錢」為由，要求業者陪同前往。隨後李男趁業者不疑有他，當場拿走一本共99張、每張面額100元的刮刮樂，並趁隙逃逸，業者發現人去樓空後，才驚覺受騙並報警。

警方獲報後成立專案小組，調閱周邊監視器畫面，發現李男犯案後立即搭乘台鐵火車南下。經警方縝密分析比對，於5日上午7時許在彰化市區一間網咖將人逮捕到案。據了解，李男居無定所、無正當工作，過去曾多次以類似手法詐騙弱勢群體，去年11、12月間也曾在南部地區犯下多起案件。李男到案後供稱，刮刮樂已丟棄，警方未能尋回贓物。全案詢後依刑法詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

值得注意的是，此次並非李男首次登上媒體版面。去年北捷發生1219隨機殺人案件後，李男就曾於高雄捷運巨蛋站及左營站內，按下緊急按鈕謊報有「炸彈客」，一度造成捷運營運高度警戒。









