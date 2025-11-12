去年才跟黃仁勳哭訴！軟銀出清所有輝達股票 早盤股價重挫逾5%
【記者呂承哲／台北報導】軟銀集團（SBG）最新公布的2025財年上半年財報（4到9月）顯示，投資OpenAI帶來約2.1567兆日圓（約139.84億美元）的投資收益，目前已經累計投資108億美元，並宣布在12月對OpenAI追加投資，但同時也揭露出售所有輝達（NVIDIA）持股，這導致軟銀週三（12日）股價大跌超過5%，但今年以來仍上漲超過130%。
截至日本時間10點45分，軟銀股價下跌1165日圓或5.13%、暫報21,530日圓，日經225指數則是微跌、暫報50835.83點，東證指數則是上漲0.9%、暫報3351.41點，未受到軟銀股價重挫影響。
根據財報顯示，軟銀願景基金（Softbank Vision Fund）挹注軟銀集團獲利大增1.9倍、來到2兆9240億日圓創紀錄金額，主要是投資OpenAI的估值上升，軟銀將透過願景基金在今年12月再投資OpenAI約225億美元、總金額來到347億美元，軟銀屆時將成為持股11%的OpenAI大股東。
不過，該財報也同時揭露，在4到9月出售輝達股票，認列約3544億日圓，並在10月以9000億日圓左右價格出清所有輝達持股、約為3210萬股。
事實上，軟銀執行長孫正義去年11月才在日本AI高峰會（AI Summit Japan）與輝達執行長黃仁勳深度對談，透露軟銀也曾經是輝達大股東，但是在2019年曾以33億美元出售輝達股票，當時正值輝達股價因為挖礦潮破滅、導致股價大跌之際，來到2024年11月，那筆賣出的股票則是來到約1780億美元的市值，讓孫正義對著黃仁勳哭笑不得，並稱曾經有機會收購輝達，但遭到黃仁勳拒絕，黃仁勳則是笑稱，很可惜沒拿到那筆錢。
輝達股價過去一年時間也大漲約33%，不過，僅過一年時間，軟銀就正式把輝達股票出清，軟銀表示，將利用這筆資金持續在AI領域發展。
