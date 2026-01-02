去年抽到「下下籤」牌樓倒了 南鯤鯓今年國運代表字出爐

去年7月丹娜絲颱風重創南台灣，台南南鯤鯓代天府前由12根粗大檜木打造、要價6000萬的木牌樓被吹倒，損失慘重；對照廟方去年抽到的國運籤「下下籤」，其中一句「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」料中浩劫。南鯤鯓昨表示，應該可以在3、4年內重建完成，並公布2026丙午馬年吉祥字是「旺」，代表新的一年台灣要旺了。

丹娜絲颱風去年7月挾16、17級強風襲台，南部一片狼藉，其中南鯤鯓代天府高14米、寬30米的全檜木牌樓不敵強風傾倒；代天府總幹事侯賢名透露，被吹垮的牌樓是40多年前以全檜木梁柱用石頭基座接榫方式打造，每根都是數百年的檜木，當時價格每根約400至500萬，損失慘重。

事實上，2025年南鯤鯓代天府抽出國運籤，籤詩內容為「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非終久未得安。」一旁註記「屋漏更遭連夜雨，行船又遇打頭風」，當時被廟方與民俗專家解讀為下下籤，沒想到果真遇到浩劫，讓信徒嘖嘖稱奇。

根據《自由時報》報導，南鯤鯓代天府元旦舉辦贈春聯活動，廟方並以「興」、「旺」、「發」3字向五府千歲請示馬年吉祥物，最後王爺選出「旺」字。

談及木牌樓被吹垮，侯賢名透露，五府千歲降駕指示5年內要重建大山門牌樓，有各方信眾出錢出力支持，王爺神威顯赫，相信5年內絕對沒問題，今年籌辦將進行牌樓建築圖設計，應該可以在3、4年內重建完成。

