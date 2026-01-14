去年掰了邱偲琹！郭方儒認愛「陳立農前女友」

〔記者王靖惟／台北報導〕視界大佬郭建宏之子郭方儒去年與女星邱偲琹分手，近日被拍到身邊出現新對象，同時也是童星出身，演過陳意涵與陳庭妮童年時期角色的陳詩穎。對此，郭方儒本人也親口證實新戀情。

郭方儒傳出戀上陳詩穎，隨即大方回應。(記者潘少棠攝)

根據《時報周刊CTWANT》報導，郭方儒陪伴25歲的演員陳詩穎在信義區拍攝熱舞影片，約會互動時黏踢踢，幾乎明確判斷兩人就是情侶關係，脖子還疑似出現吻痕，疑似爆發出新戀情，消息曝光後，郭方儒隨即大方承認，並表示「穩定發展中喔，謝謝關心」，態度非常坦率。

陳詩穎與郭方儒傳出緋聞。(記者潘少棠攝)

而陳詩穎雖為童星出身，但過去曾與參加中國選秀節目《偶像練習生》迅速走紅的陳立農傳出緋聞，關係密切，因而受到關注，但當時陳立農經紀公司老闆Andy僅低調回應「17歲高中生彼此友好，沒什麼大不了。」

