去年最艱難 陳佩琪自爆「負債數千萬」：新年願望找工作

迎接2026年，民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪昨（12月31日）在臉書有感而發地說，2025年是人生有史以來最tough（艱難）的一年，因每次能看到先生柯文哲的場合，都是他被銬上手銬、拖去北院的相片，而自己每每出現在公眾面前，不是默默掉眼淚，要不然就是嚎啕大哭；她並透露為柯的官司，已經負債數千萬了，而新年新希望，就是希望自己能再找個有收入的工作。

陳佩琪發文先是談到，一個25年的重症醫師、8年的首都市長、5年的創黨黨主席，竟莫名其妙被冠上圖利罪名抓去關了一年；她並質疑，法律實在叫人不懂， 站在ATM前就是財產來源不明，買辦公室、房貸隔年還清，就有貪污嫌疑？換房讓全家有個安靜的生活空間，看房也是貪污鐵證？這樣法院就要來搜索？檢察官隨便掰個理由，竟然法官也都同意了...。

陳佩琪續指，家裡的錢都是自己在管的，請問貪污的錢在哪裡？柯文哲貪到哪裡去了？「我們因為他的官司，已經負債數千萬了，也賠掉了累積多年的退休金，這樣還要說我們貪污？現在最大的願望、也是我明年的新年新希望，就是希望自己能再找個有收入的工作來維持夫妻生計。」

陳佩琪也提到，看著國家四分五裂，誰都會痛心，想要執政、執政後想要連任，是人之常情，柯文哲常說要是他有機會服務民眾，就會每天天一亮，眼睛一睜開，就開始努力工作到晚上，他說這樣就好了，「但民進黨為何總是正事不幹， 滿腦子想要害人呢？」

★未經判決確定，應推定為無罪。

