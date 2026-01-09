去年未繳會費…聯合國發言人警告美國若繼續欠費 或失去聯大投票權

聯合國秘書長發言人杜加里克8日表示，向聯合國經常預算與維和預算繳納分攤會費，是所有會員國在《聯合國憲章》下的法律義務，美國也不例外。

另有記者確認，美國是否在2025年未繳交任何經常預算會費，杜加里克確認屬實。對於美國退出《聯合國氣候變化綱要公約》及多個涉及氣候、生物多樣性與再生能源的機構，他表示，聯合國在氣候行動上的決心不會動搖，並將持續支援受氣候衝擊最嚴重的人群，也持續與民間部門合作。

有記者詢問，是否可理解為即使美國宣布退出多個秘書處下屬單位，仍須全額繳交經常與維和預算。杜加里克強調，這些是憲章規定的條約義務，會員國必須履行，並分攤會費與自願捐助。

對於白宮指控聯合國推動「全球治理」違背美國利益，杜加里克重申，聯合國不是全球政府，而是主權國家組成的組織，秘書長尊重各國主權，但也堅信當前挑戰只能透過國際合作解決。

被問及美國國務卿稱美國有權在全球任何地方動武，杜加里克重申聯合國立場，即依憲章避免以武力解決國際爭端。

在會費與投票權問題上，杜加里克提醒，《聯合國憲章》第19條已明確規定，長期欠費可能導致在聯合國大會失去投票權，但該條款僅適用於聯大，不影響安理會席次。

