去年淨利創新高 台糖員工普發3600激勵獎金

▲對於去年營收創新高，吳明昌（圖中）表示，因此決定提撥「首長獎勵金」，給台糖全體約3000名員工發放3600元，合計1000萬元。（圖／記者鍾泓良攝影）

[NOWnews今日新聞] 台糖今（12）日在年度記者會上表示，2025年淨利74.6億元，創歷史新高，台糖董事長吳明昌現場宣布，有鑑於去年台糖員工很努力，因此決定給台糖3080員工普發3600元。



吳明昌目前身兼台糖董事長及總經理，對於後續是否可能會再指派總經理，他表示，這部分由經濟部及行政院指派，但提到自己活躍於產業界及學術圈，所以都覺得自己很「拚命」。



據台糖最新財報，2025年營業收入316.39億元、淨利74.6億元；七大事業部當中，油品、行銷、休閒等3個事業部有盈餘，砂糖、生技、精農、畜殖等4事業部虧損。



對於事業部虧損部分，主因是經濟部為了穩定物價，砂糖價格並沒有調整；畜殖事業部受到豬場改建進度，所以還是呈現虧損。



對於去年營收創新高，吳明昌表示，因此決定提撥「首長獎勵金」，給台糖全體約3000名員工發放3600元，合計1000萬元。台糖說明，每年都有5000萬元首長保留款可以用在各種獎勵辦法，如員工比賽得獎或特殊表現等，而這1000萬元是從5000萬元提撥，並非額外編列。



另外，台糖花費120億元採用歐洲水準來改建豬場。台糖表示，目前95%的豬場已經完成改建，剩下5%還必須要經過驗收，預計7月完成硬體設施改建，並在後續半年確保豬隻可以適應，才能真正完成驗收。



而台糖目前養豬數量約14萬頭，改建完成將可以達到27萬至33萬頭，下階段將有辦法來到50萬頭豬。

另外，台糖今年5月將慶祝80周年生日，全年將舉辦一系列活動。吳明昌預告，在今年5月1日台糖80歲生日前，台糖將號召超過500人以甘蔗排列出慶賀台糖八十的口號，同時結合蘭花及豬肉等台糖核心元素，在柳營尖山埤渡假村舉辦小型蘭展（歷年得獎金牌花）及烤肉等活動歡慶台糖生日。



而台糖生日，民眾可以一同歡慶，全年度至台糖健康易購網消費滿2000元，就送1000元；註冊新會員就2000購物金。



吳明昌表示，這一年台糖也將強化與外界的連結與交流，包含台糖正著手與知名品牌聯名推出紀念啤酒，更將邀請日本若櫻及英國威爾斯鐵道機構陸續來臺交流，讓民眾了解異國鐵道風情，並進一步簽訂互惠合作協議，增進雙方民眾搭乘觀光鐵路的優惠及便利性。

