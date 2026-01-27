去年營收獲利雙創新高 董座簡志誠：中華電信不只會賺錢！更要會做ESG

中華電信27日舉辦年終感恩餐會，董事長簡志誠致詞。戴嘉芬攝



國內電信龍頭—中華電信今日（1/27）舉辦年終感恩餐會，席開96桌。董事長簡志誠率領團隊出席，席中高唱「衝衝衝」，並一起喊口號。他表示，中華電信去年營收獲利雙超標，雙創新高，全集團2360億元營收創歷史新高，望來年業績持續長紅。

簡志誠致詞表示，他給經營團隊和所有員工3個大大的讚。首先，去年營收獲利雙超標，雙創新高，全集團2360億營收創歷史新高。他感謝董事、經營團隊，子公司董總、合作夥伴，大家一起協調才能創造佳績。

除了財務表現，簡志誠特別強調，中華電信「不只會賺錢，更要會落實 ESG」。中華電信在永續經營上獲得國際高度肯定，取得 MSCI ESG 評級中全球僅前 3% 企業能拿到的 AAA 最高等級。從八年種植 15 萬棵樹、復育 33 公頃竹林，到利用 5G 技術保護黑面琵鷺與原生植物，簡志誠展現了將「數位轉型」與「綠色轉型」深度結合的野心，誓言打造保護地球的永續企業。

回顧去年的挑戰，簡志誠對技術團隊在強颱災後的表現讚不絕口。無論是7月丹娜絲重創嘉南，造成電桿、基地台倒塌，或是9月樺加沙造成台東部落成為「通訊孤島」，中華電信派遣直升機運送低軌衛星（OneWeb）設備，在最短時間內搶通訊號，甚至大方提供同業客戶漫遊。簡志誠自信表示，這證明了中華電信有能力確保台灣在極端環境下，「絕不成立通訊孤島」。

提到「海地星空」通訊戰略。簡志誠指出，海的部分已投資14條國際海纜與10條國內海纜。陸地則達成 98% 的人口涵蓋率。最受關注的「星」與「空」，除了 OneWeb 於全台佈建 770 個站點外，更擴及 SES 中軌衛星與 ST-5 自有衛星計畫。簡志誠指出，透過跨國衛星與同步軌道的多元布局，中華電信正在構築一套無懈可擊的數位韌性網路。

談及未來布局，簡志誠將 AI 比擬為21世紀的「蒸汽機」與「電力」。他強調，「AI 啟動未來」是集團的核心戰略，雖然 AI 可能對人類產生部分取代作用，但大家不必恐懼，關鍵在於學會駕馭 AI 工具；期許集團內部的事業與永續經營，都能在 AI 的加持下持續精進，並朝向智慧化轉型邁進。

面對新一年的挑戰，他提出「兩大穩定」支柱：「韌性穩」與「信任穩」。簡志誠認為，中華電信必須給予政府、民眾與企業絕對的信任感，而這份信任源自於穩定的營收獲利與強悍的網路韌性。他要求團隊秉持「精簡、務實、智慧化」的經營邏輯，在動盪的全球局勢中站穩腳步，達成國家交託的基礎設施任務。

最後，簡志誠再度幽默地融入自己姓氏，送給同仁「一切從簡」四個字作為年度座右銘。呼籲大家不要將事情複雜化，「簡單就是好」，只要專注於達標與創新，就不用懼怕任何新挑戰。

