去年物價指數CPI創5年新低 外食、租屋壓力仍然沉重

主計總處7日公布2025年12月消費者物價指數（CPI）年增1.31％，連續8個月低於2％通膨警戒線，去年全年平均通膨率為1.66％，創下近5年新低，揮別連續3年通膨率高於2％的情況。行政院穩定物價小組關注的17項重要民生物資，12月整體CPI年增仍達2.57％。值得關注的是，相較之下，外食、租屋族壓力仍然沉重。

自助餐。（資料照）

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，去年物價表現回穩，主要是蔬菜水果價格漲幅收斂、油料費跌幅擴大所致。他指出，前幾年國際油價高漲推升國內通膨，2021年油料費大漲22％，2022年又因俄烏戰爭續漲8.4％，近兩年油料費轉跌，加上去年天候平穩，蔬果漲幅明顯收斂，舒緩物價上漲壓力。

根據主計總處分析，12月CPI年增1.31％，上漲因素包括肉類、蛋類價格仍高，外食費持續上漲，房租、家庭管理費用、交通工具零件及維修費等費用調升，以及火車票、燃氣及電費調漲。下跌因素則有蔬菜因上年受天候影響基數較高而下跌18.2％，為40個月最大跌幅，交通工具因新購汽機車貨物稅減徵而價跌，油料費、通訊費及通訊設備價格亦下跌，抵銷部分漲幅。

在民生物資方面，12月雞蛋年漲13.37％最多，豬肉價格連續5個月漲幅超過8％，12月續漲8.2％但漲幅較前3個月收斂，米價漲2.36％、麵包漲2.35％，沐浴用品則跌2.97％。外食費漲幅已連續14個月高於3％，12月年增3.27％。房租漲幅則為1.99％，近兩年半首度跌破2％，已連續4季漲幅縮小。

社宅供不應求，房東拒租補，居住正義淪口號。（圖為新莊中環青年社會住宅／新北住都中心提供）

對於平均每月消費支出8萬元的家庭而言，12月CPI為1.31％，若要維持相同生活水準，家庭支出將較去年同期增加1,048元，其中外食費增加281元較多，肉類支出亦增加93元。若扣除蔬菜水果，12月CPI漲1.7％，再剔除能源後的核心CPI則上漲1.83％。

展望今年物價表現，曹志弘表示，去年農曆年落在1月底，商品、服務等循例會漲價，而今年農曆年落在2月，預料相比之下1月CPI漲幅將明顯收斂，甚至有低於1％的可能。他認為，每年農曆年節日期不同，應將1、2月物價合併觀察才能去除季節因素的變化。

