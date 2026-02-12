去年狂吸1973萬旅客人次 國家公園推出逾15檔春節特別活動慶新年

我國目前設有9座國家公園以及1座國家自然公園，內政部今天(12日)表示，據統計，去年一整年累計有1,973萬3千多人次造訪國家公園，可見走入大自然已成為國內旅遊的熱門選擇。為配合國人在春節期間走春的習慣，國家公園署在今年春節9天連假裡，推出至少15個活動，歡迎民眾踴躍參加。

國家公園署署長王成機今天表示，今年春節9天連假裡，天天都有新春特別活動在國家公園舉行，從講座、市集、音樂會、攝影展、文化展演到手作DIY等，活動類型豐富多元。

王成機也特別提及一些活動亮點，包含「第15屆台灣野望國際自然影展」將在壽山國家自然公園春節特映，20部影展片將從初一到初六完整播映一輪次；此外，位在台江國家公園裡的鹿耳門天后宮在大年初一將舉辦闖關活動，過關獎品是特製紀念幣，限量僅700份。

內政部次長董建宏表示，國家公園蘊含豐富的生態資源，他誠摯邀請國人走進國家公園，認識台灣之美。他說：『(原音)台灣多數的蜂其實是獨居蜂，就是牠單獨自己生活的一隻蜂，蠻有趣的，那我們的蝙蝠的研究，包括在雪霸國家公園的蝙蝠研究也是全世界非常有名的一個研究，台灣的生態環境多樣性是非常豐富的，所以我們歡迎大家在過年期間一起來體會台灣的生態多樣性、台灣的美麗。』

為避免塞車、影響出遊興致，王成機提醒民眾應盡量搭乘大眾運輸工具前往國家公園，尤其是陽明山國家公園現在正值花季，人潮洶湧，搭乘接駁車會是最佳交通選擇。(編輯：陳士廉)