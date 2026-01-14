去年現身「頭髮全白」網嚇壞！74歲郭台銘最新近況曝 曾馨瑩全招了

記者蔡維歆／台北報導

74歲鴻海集團創辦人郭台銘與曾馨瑩結婚17年，兩人育有2女1子，分別是大女兒妞妞、大兒子Tiger與小女兒QQ，去年郭台銘曾被民眾目擊一頭白髮打球，照片曝光後嚇傻不少網友。近日曾馨瑩在社群平台分享跟郭台銘度假自拍照，提醒大家注意保暖，同時曝光在日本度假期間拍下的美照。

曾馨瑩曬跨年全家福！郭台銘白髮近照曝光。（圖／翻攝自曾馨瑩IG）

曾馨瑩12日在IG限動分享3張個人照，可見她穿米白色羽絨衣，帽緣有一圈毛，頭戴白色棒球帽，手捧熱飲，後方是雪景，應是早前去日本度假時拍的。其中一張照片，背景是大片草地與棕櫚樹，應是在高爾夫球場，與寒冷天氣形成有趣對比。她發文：「冷冷的天，大家多注意保暖喔！」展現生活一面。

廣告 廣告

而曾馨瑩去年出席活動也曾受訪表示郭台銘之所以不染髮是因為健康，那會建議郭董也去打醫美回春嗎？她認為一般男生好像比較不喜歡接觸醫美，「那都是尊重，我覺得大家可以接受自己的樣子也很好，如果他有興趣，我也會推薦給他。」

更多三立新聞網報導

媽媽說「妳長得像我偶像」！藍心湄竟撞臉王世堅 驚人狼狽照曝光

遭偷拍影片外流中國「又純又慾」！阿諾認隆乳挨酸 洩真實心聲不忍了

代孕合法化掀議！8.2萬網紅「生父是親叔叔」 驚人身世全洩

中國演藝圈爆男男戀！《難哄》男星愛撫前男團成員 親密畫面全流出

