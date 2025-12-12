去年空中交通管制系統遭駭、今年大選遭假訊息干擾 德國：俄軍情局是幕後黑手

駭客示意圖。路透社資料照片



德國政府12日指控俄羅斯，涉及去年8月德國空中交通管制（ATC）系統遭網攻事件，以及企圖干預今年2月的德國選舉，並直指俄國軍事情報局（GRU）就是幕後黑手，已召見俄國大使。

英國廣播公司（BBC）報導，德國外交部發言人表示，俄羅斯軍事情報局正是這2起事件的幕後主使。

德國外交部表示，德國將與歐洲夥伴密切協調，採取反制措施，讓俄羅斯「為其混合式行動付出代價」。

俄羅斯方面尚未立即對德國的發言作出回應。

德國外交部發言人指出，2024年8月的網路攻擊可歸因於俄羅斯駭客組織「魔幻熊」（Fancy Bear）。他補充說：「我們的情報結果證明，GRU應對這起攻擊負責。」

德國外交部發言人也表示，現已能確定，莫斯科透過名為「風暴1516」（Storm 1516）的假訊息行動，企圖「影響並破壞最近一次聯邦大選，以及德意志聯邦共和國當前的內政」。

德國當局指出，干預大選行動聚焦於綠黨主要候選人、時任副總理哈貝克（Robert Habeck），以及基民盟主要候選人梅爾茨（Friedrich Merz）。梅爾茨為現任德國總理，今年5月就任。

德國政府表示，就在大選前幾天，安全單位識別出多段指控選票遭操控的假影片，並認定這是俄羅斯散播假訊息行動的一部分。

安全專家指出，「魔幻熊」過去曾外洩世界反禁藥組織的資料，並在2016年針對美國民主黨全國委員會的網路攻擊中扮演關鍵角色。

這一連串最新指控，正值歐洲各國對疑似俄羅斯網攻的疑慮升高之際。自俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭以來，相關擔憂持續加劇。

儘管莫斯科尚未回應德國最新指控，但俄羅斯先前皆否認歐洲所稱破壞或混合式行動的相關指控。

