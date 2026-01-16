去年空降來台！韓籍啦啦隊女神「撞臉J級AV神乳」爆紅 網驚：AI換臉？

娛樂中心／綜合報導

韓籍啦啦隊女神朴昭映現為桃園雲豹「桃氣女孩」一員。（圖／翻攝自朴昭映IG）

韓國現役啦啦隊長朴昭映（박소영）去年正式跨海加盟，加入桃園雲豹「桃氣女孩」，人氣居高不下。近來有眼尖網友發現，朴昭映疑似撞臉日本J級「千年一遇神乳」AV女優瀨戶環奈，消息登上PTT表特板後，大票老司機全暴動。

朴昭映（右）被發現外型神似J級AV「千年神乳」瀨戶環奈（左）。（圖／翻攝自朴昭映、瀨戶環奈IG）

有網友在PTT表特板曬出朴昭映與瀨戶環奈一連串對比照，並以「啦啦隊版瀨戶環奈-朴昭映」為題發文，只見兩人的五官特徵非常相似，眼睛又圓又大，臉型則同樣是輪廓線條溫和的瓜子臉，笑起來都有明顯的酒窩，乍看之下真的有些相似。

對比照一出，鄉民們紛紛直呼：「第一張打開嚇到，好像啊」、「有點太像了」、「真的蠻像的，不寫誰是誰會分不出來」、「X這不是ai換臉嗎」、「根本一模一樣」、「有像耶….太可怕了吧」、「難怪有點眼熟」、「剛剛特地去YOUTUBE去搜尋她的影片，感覺沒照片那麼像，但是有相似的氣息」。

朴昭映（左）、瀨戶環奈（右）一系列對比照曝光。（圖／翻攝自PTT）

朴昭映今年24歲，外型甜美可愛，來自韓國仁川，有著深厚的啦啦隊資歷，曾在韓國多支球隊應援，是球隊的應援核心，過去更在韓華鷹、三星獅等舞台上累積超高人氣，最出名的特點則是她一雙「會笑的眼睛」。如今被發現撞臉瀨戶環奈，再度點燃網路討論熱潮。

