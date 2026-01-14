去年突認分手！任容萱被問「復合小5歲男友」全說了 親曝兩人現況

記者宋亭誼／台北報導

任容萱與小5歲前凱渥模特兒林柏澍交往多年，去年11月卻突然認了兩人已分手。她今（14）日出席陽光基金會活動被追問與舊愛現況，低調表示「維持友好，沒有侷限彼此關係」，一番話被解讀可能有復合跡象，任容萱則強調：「未來的事情都還很難說」。

任容萱疑似不排斥復合小5歲舊愛林柏澍。（圖／翻攝自IG）

談到與林柏澍分手原因，任容萱表示，維持一段關係需要雙方共同經營與努力，但相處時間一久，往往容易忽略彼此的付出，感情、友情、親情都是如此。任容萱去年開始踏上心理諮商的旅程，她坦言諮商對她幫助非常大，「現在發現把話說清楚、勇敢表達自己的想法，對人際互動和關係其實很有幫助，也能感覺到情感變得更緊密。」

任容萱連續兩年擔任陽光基金會愛心大使。（圖／全聯福利中心提供）

任容萱今以愛心大使身份出席陽光基金會活動，聊到容貌焦慮，任容萱分享，S.H.E當年爆紅時她才剛升高中，外界都想看Selina的妹妹長怎樣，開學第一天她就感受到自己像在動物園裡被大家觀賞，也聽到許多惡毒的評論，當中不乏「姊姊比較漂亮」、「長不怎麼樣」、「不好看」，讓她內心一度大受打擊，所幸同班同學對她非常友善，才讓她度過那段低潮。

