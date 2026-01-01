去年突請辭18年《關鍵時刻》！劉寶傑遭爆回歸主持 驚人新動向曝光

記者蔡維歆／台北報導

資深媒體人劉寶傑去年初拋出震撼彈告別主持近18年的政論節目《關鍵時刻》，不少曾與他合作的來賓都發文表達不捨。如今事隔一年，傳出他即將回鍋該電視台開財經節目，時間預計年後３月，據悉是電視台為了選舉鋪路。

劉寶傑主持政論節目《關鍵時刻》近18年，去年初突傳出請辭，當時電視台證實他合約期滿不續約，將在年後暫別節目。外傳他收視率輸給李正皓主持的三立同時段節目《新台派上線》，再加上年薪昂貴、頂頭上司不滿其表現，因此產生請辭念頭。不過本人並未鬆口真實原因。

張炤和接手《關鍵時刻》。（圖／資料照）

而劉寶傑請辭後，《關鍵時刻》節目由張炤和代班。現在根據《聯合報》報導，張炤和接手後，節目一直沒做起來，最近電視台內部也檢討地震新聞落後，整體收視下滑，高階主管人事也大地震。此時傳出劉寶傑回鍋受邀到該台財經台開新節目，時間就在3月，而當時他跟該台新聞台鬧不愉快，現在該台找他到財經台，台內也有同事猜，「一年了，寶傑哥的氣也差不多消了」。

