去年立院衝突今開庭! 陳玉珍不認鋼頭鞋踹人 徐巧芯翻白眼

政治中心／綜合報導

去年12月藍綠白立法委員，為了憲訴法、財劃法等案，在立法院發生肢體衝突！但事後，有金門坦克之稱的國民黨立委陳玉珍，遭民進黨立委陳培瑜提告重傷害未遂，陳玉珍被陳培瑜指控穿鋼頭鞋猛踹她，今天（3）被告的5名立委都出庭，從頭到尾否認犯罪，徐巧芯連和解都不願意，還大翻白眼，不過陳培瑜傍晚在臉書發文，強調「我無意和解」。

開庭前，國民黨立委徐巧芯接受媒體訪問，翻白眼，表情還很無奈，出庭的還有，有金門坦克之稱的立委陳玉珍一共五名立委遭民進黨立委陳培瑜提告重傷害未遂，和傷害罪，全因為，去年12月，藍綠白立委在立院爆發肢體衝突。

戴頭盔、穿鋼鞋，當時陳玉珍成為全場焦點，但過沒多久這一幕讓人嚇一跳。

陳培瑜傍晚在臉書發文，強調「我無意和解」。（圖／民視新聞）

影片中只見陳培瑜和陳玉珍兩個人都在地上，還傳來淒厲慘叫聲，陳培瑜坐在地上不斷喊陳玉珍攻擊她，但徐巧芯出庭卻聲稱，只是肢體接觸不是衝突，陳玉珍辯稱是因為民進黨非法闖入才混亂，今年6/14開庭，北院法官勘驗武斷電視媒體錄影，還有立委提供的影片佐證，北院任庭陳玉珍踹陳培瑜九下，但陳玉珍出庭時又說，她六月開庭時不在，要求重新勘驗影片，也有意和解，法院裁定明年1/19重新勘驗，過程中僅有徐巧芯不願和陳培瑜和解。陳玉珍開完庭受訪說，法院有很多重要案子要審理，例如猖獗的詐騙案，立法院的衝突應回歸內部紀律委員會處理，立委要努力減輕法院負擔，不同黨立委只是政治立場不同、不是仇人，不會故意傷害，重新勘驗依程序進行。

「金門坦克」挨告重傷害出庭竟批陳培瑜說謊 徐巧芯受訪翻白眼。（圖／民視新聞）

雙方各執其詞，對簿公堂，但證據會說話，就看法官怎麼判。





