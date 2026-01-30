去年第4季GDP估12.68% 主計總處：商品出口優於預期

去年上半年，台灣歷經美國對等關稅影響，迎來拉貨潮；不過到了下半年，台灣的出口不僅沒下滑，反而還持續成長。根據主計總處30日公布，台灣去年第4季GDP概估12.68%，創38年來單季新高。

行政院主計總處專門委員江心怡指出，「第4季滿明顯就是車市恢復，車市是在後來有加碼減徵貨物稅，9月份開始實施的，它有那個效果出來。」

中央大學經濟系教授邱俊榮分析，「拜AI蓬勃發展所賜，所以我們在晶片的出口、在AI伺服器的出口，遠遠的出乎我們的預期。出口本來就在我們整個GDP的組成是最大的一部分，那又有這麼明顯的成長，所以當然就整個拉抬了我們GDP的成長。」

廣告 廣告

台灣從去年開始，從第1季的GDP5.54%，之後逐季成長，去年第4季更躍升到二位數。觀察去年全年亞洲四小龍GDP，韓國1%、香港3.5%、新加坡4.8%，台灣則來到8.63%，創15年來新高。

根據先前IMF的世界經濟展望報告，如果以全球50大經濟體GDP來估算，第1名是美國，其次是中國、德國、日本和印度，台灣則排在第22名。觀察國內研究機構對台灣今年GDP的預測，也都在4%以上。

淡江大學經濟系教授蔡明芳認為，「稅率是比預期中來的好，而且跟世界各國的競爭差距又再進一步的拉近。在2025年那我們面對對等關稅，受到傷害的這些產業，那在現在2026年，他可以重新再找回他出口動能很重要的原因。」

學者認為，台灣今年GDP可望保4，除了關稅底定、不確定性因素消除，加上其他國家仍需要台灣的晶片和AI伺服器，不只帶動出口表現，也進而拉抬台灣GDP成長。