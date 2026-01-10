去年筆電出貨900萬台沒用！投信出貨「這檔電子五哥」1.8萬張 再揮刀狂砍電源巨頭領走27億

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台股加權指數周五收在30288.96點，周線上漲939.15點、漲幅3.20%。根據證交所資料，投信本周合計賣超215.65億元。觀察投信本周賣超個股前十名，電子五哥之一、電子DMS大廠和碩（4938）昨（9）日公布去年12月營收為998.94億元，月減1.87%、年減2.49%，去年全年營收則為1.12兆元，年減0.73%；不過和碩在筆電出貨方面，去年全年達到900萬台，年增12.5%，仍保持一定出貨動能。不過投信本周大賣1.8萬張，抱得12.9億元。

和碩去年筆電大賣900萬台，年增達到12.5%，仍遭投信出清1萬8760張，抱走12.9億元。（圖／和碩官網）

光電元件與電源巨頭光寶科（2301）受惠於AI浪潮與雲端運算需求，各新建資料中心對於高階電源、BBU（電池備援電力模組）需求旺盛，連帶讓光寶科去年全年營收達到1660.88億元，年增21.12％，創下近年新高。投信本周卻倒貨1.6萬張，提款27.3億元。

第一名、元大金（2885），賣超5萬6102張；第二名、彰銀（2801），賣超5萬1152張；第三名、中信金（2891），賣超2萬9172張；第四名、和碩（4938），賣超1萬8760張；第五名、長榮航（2618），賣超1萬8315張。

第六名、光寶科（2301），賣超1萬6268張；第七名、聯強（2347），賣超1萬5594張；第八名、凱基金（2883），賣超1萬3956張；第九名、聯電（2303），賣超1萬3822張；第十名、富邦金（2881），賣超1萬2515張。

