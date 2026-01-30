去年經濟成長8.63％ 創15年新高

受惠於出口強勁，去年第四季經濟成長率12.68％，寫下38年來最高紀錄。全年經濟成長8.63％，也創下近15年最高。（本報資料照片）

比預期高出許多。主計總處30日公布去年（114）GDP概估統計指出，受惠於出口強勁，去年第四季經濟成長率12.68％，寫下38年來最高紀錄。全年經濟成長8.63％，也創下近15年最高。

對於台美關稅，我承諾加大對美投資，可能排擠國內投資一事，主計總處綜合統計處專門委員江心怡以台積電為例說明，指該公司民國109年宣布前往美國投資，五年來（109～114）台灣的民間投資平均年增率大於6％，平均經濟成長達4.8％，這說明台積電赴美投資，企業海外布局並沒有排擠國內投資。

江心怡指出，由於AI高效能運算等新興科技應用需求遠優於預期，去年第四季出口實績比預測數高出158億美元，這正是讓第四季經濟成長創下民國76年第四季以來最高的原因。

此外，普發現金、貨物稅減徵也帶動民間消費，使得去年第四季民間消費成長3.43％，創近六季最高。第四季資本形成雖呈實質負成長3.83％，但已比原預測增0.47個百分點，反映民間投資續呈穩健。

綜合出口、民間消費及民間投資，去年全年經濟成長8.63％，寫下金融海嘯以來最高的紀錄，也就是15年最高，也比原預測7.37％超出許多，主計總處表示，去年GDP表現這麼好的主因就是商品出口強勁超乎預期。

綜合統計處長蔡鈺泰說，去年經濟成長8.63％是建立在前年5.27％的高基期上，這說明去年台灣經濟表現確實很亮眼。