去年緝毒18噸 喵喵原料占逾6成

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台灣高檢署公布「2025年國內毒品情勢分析」，指去年緝獲毒品1萬8623公斤，以第四級毒品最多，比例逾六成七，主要為第三級毒品「喵喵」先驅原料。（本報資料照片）

台灣高檢署公布「2025年國內毒品情勢分析」，指去年緝獲毒品1萬8623公斤，以第四級毒品最多，比例逾六成七，主要為第三級毒品「喵喵」先驅原料「1-甲基-1-丙酮」1萬1610.7公斤；檢警調共破獲48座製毒工廠，法院裁准羈押毒犯1669人，檢察官查扣犯罪所得8052.8萬元。

報告指出，去年國內毒品查緝量共1萬8623公斤，以第四級毒品1萬2584.2公斤占67.6％最多，主要為「1-甲基-1-丙酮」1萬1610.7公斤；其次為第三級毒品3874.8公斤，主要是K他命3280.2公斤；另第二級毒品1994.3公斤，主要是大麻1469.1公斤。

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去年共查獲48座製毒工廠，第二、三、四級毒品各為25座、13座、10座；其中合成型工廠有24座，大麻種植場13座。

去年毒品製造、販賣、運輸案件新收人數共1萬4155人，其中第二級毒品7951人，占56.2％；施用、持有4萬6135人，亦以第二級毒品2萬9134人最多。毒品施用初犯8472人，其中第二級毒品3922人，第三、四級毒品4400人。

去年檢察官聲請羈押毒犯1957人，法院裁准羈押1669人，法院裁押比率85.3％。另檢察官查扣犯罪所得447件，共查扣新台幣8052.8萬元。

此外，矯正機關統計，去年執行毒品製造、販賣、運輸案件平均有期徒刑刑期，第一級毒品為8年9月16日，第二級毒品4年8月23日，第三級毒品2年9月8日，第四級毒品3年11日。

去年底毒品案在監受刑人2萬974人，占全部在監受刑人的37.4％，其中製造、販賣以及運輸占86.5％，單純施用10.5％。