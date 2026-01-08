去年總預算卡關卓榮泰曾提解方 張啓楷：沿用成功模式即可付委

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷以去年總預算解決方案為例，呼籲行政院長卓榮泰沿用成功模式。（圖／周志龍攝）

行政院長卓榮泰今（8）日召開記者會，呼籲立法院儘速審議今年度總預算案，以利國政順利推動。對此，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷回應指出，去年總預算同樣曾陷入卡關，最後是透過三黨團與卓榮泰共同簽署解決方案文件，才順利將總預算付委審查。他質疑，「卓院長是太忙忘記了，還是刻意忘記？只要比照去年的成功模式，總預算問題立刻就能迎刃而解。」

張啓楷指出，去年總預算卡關主要涉及三大爭議，包括原住民禁伐補償、健保點數，以及公糧收購政策。當時行政院提出具體解決方案，並由三黨黨鞭及卓榮泰親自簽署確認。文件中明確載明，原住民禁伐補償條例將每年每公頃補償金額，從3萬元提高至6萬元；健保點數部分，行政院須尊重立法院主決議，並於隔年達成目標；至於公糧收購政策，也是由他代表民眾黨提出的法案，後續也在院會中順利通過。

張啓楷進一步說明，卓榮泰當時也針對7月16日通過的主決議承諾，將在年底前提出完整配套，最終確實如實將相關補助調高2元。在行政院與三黨黨鞭完成簽署後，立法院院會隔日即做成決議，將總預算正式付委審查，成功化解僵局。

張啓楷呼籲，卓榮泰院長與賴清德總統應正視去年的前例，沿用已被證實有效的協商模式，總預算案自然可以迅速解套。

