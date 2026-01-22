去年聖誕夜「被求婚嫁了」！韓籍女神南珉貞首公開現身 最新近況曝

記者蔡維歆／台北報導

啦啦隊女神南珉貞（右）、富邦悍將團長TRAVIS一起挑戰。（圖／好看娛樂提供）

南珉貞去年耶誕夜社群平台突然曬出多張捧著玫瑰花的高空夜景美照，畫面流出「被求婚」幸福氛圍，瞬間引發粉絲們紛紛炸鍋。如今她參賽的節目本週日將播出全新第24集，吸引大批粉絲湧入現場，尤其為南珉貞與金娜妍而來的粉絲，清晨6點即到場卡位，場面盛況空前，主播徐展元在場邊熱血高喊：「最強應援團組，帶著為台灣棒球加油的熱血出發了！」主持人蔡尚樺也表示：「平常看到她們在場邊為球員應援，今天自己成為比賽選手，感受真的很不一樣！」

啦啦隊女神魅力爆棚，粉絲清晨6點卡位觀賽。（圖／好看娛樂提供）

中信兄弟由應援團團長 Gary 搭檔 Passion Sisters 盈瑩出戰，Gary 以街舞底子展現團隊凝聚力，盈瑩則以體操女神之姿自信喊出美強兼備；高雄台鋼雄鷹派出團長柏澄與林浠，柏澄體育通才自估15分鐘完賽，林浠熱舞社出身、腿力驚人；統一獅由團長YORK搭檔包子，球迷資歷超過20年的YORK擅長團隊運動，自嘲「不怕硬」；樂天桃猿由團長ABY與樂天女孩隊長曲曲上陣，ABY展現逆轉精神，曲曲則以耐力著稱；味全龍派出團長勛雞與韓籍小龍女金娜妍，求勝慾旺盛的勛雞搭配韓國健美冠軍金娜妍的強大心肺；富邦悍將則由團長TRAVIS與「台妹小南」南珉貞應戰，健身達人與跑步王者組成最被看好的「棒棒糖 CP」。

此外，《最強的身體》本集還有顏值與實力兼具的「最強高學歷女神」組，6位來自頂尖學府的女性，將專業背景轉化為賽場優勢，挑戰體能極限，完美詮釋「腦力＋體力」的雙重實力。前立法委員高嘉瑜自信喊話要顛覆外界印象；台大公衛營養師方慈聲以健美亞軍實力挑戰自我；台大獸醫系出身的演員蔡祥，重訓與登山底子十足；台大機械系、保健品牌創辦人何嘉琦是馬拉松實戰派好手；成大都計系 KOL 王敏慈，十年攀岩經驗握力驚人；陽明交大物理治療背景的溫茜婷減重40公斤，身兼咖啡烘焙師也是實力派高球女將。

