去年聖誕節奪命！樂團主唱搭台北跨年舞台摔死 生前貼文曝光惹鼻酸

記者蔡維歆／台北報導

「救贖方舟」樂團主唱阿利克Lawai Arik（圖／翻攝自IG）

今天正值耶誕節，而去年此時「救贖方舟」樂團主唱阿利克，日前從事北市府前跨年舞台搭建工程時，不幸墜落傷重不治，消息一出讓親友悲痛不已。意外逝世當天，阿利克也才透露將推出新的音樂作品，怎料卻成了最後一篇貼文，讓網友紛紛留言哀悼。

「救贖方舟」樂團主唱阿利克Lawai Arik生前最後貼文曝光。（圖／翻攝自IG）

阿利克主業從事燈光音響舞台等工作逾10年，去年12月25日他為台北市跨年晚會上工趕進度，攀爬約20公尺、7層樓高架設燈光，頭戴安全帽，身著防護與安全裝置，怎料不慎從高處摔落，人當場沒了呼吸及心跳，事件震驚全台。對此，「救贖方舟」樂團也在官方IG悼念證實。而阿利克過世當天的「最後發文」也曝光了，讓粉絲不勝唏噓。

阿利克去年過世當天曾在Threads發文：「今年的尾聲了，還是要持續有新作品，這次跟行樂人的小吉老師合作，真的是很屌耶，他的蕭一吹下去，直接穿越了。好啦，這首是鼓手前幾個禮拜失戀才決定寫的，希望你以後常常失戀，這次方舟加入了心血，是一位很厲害的嘻哈音樂廠牌的主理人Johnny，搖滾跟嘻哈蹦在一起雖然我們不是第一個，但是我們會很不一樣，因為我們是族群融合，方舟承載著所有一切，『救贖方舟』樂團不論膚色 種族 性別 性向 趕快上船吧 一起揚帆航行吧 。」如今事隔一年，仍讓不少粉絲悲痛不已。

