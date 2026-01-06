去年股民平均賺149萬？苦苓揭真實數據：錢被誰賺走一看就明白

​去（2025）年股市話題幾乎離不開AI，在資金大量湧入帶動下，上市公司總市值攀升至94兆元，短短一年就增加超過20兆元，統計顯示，去年平均每位股民帳面獲利高達149萬元。對此，時常評論時事的作家苦苓感嘆，股票也不是每家都漲，其中有600家上漲，卻有1200家下跌，真是一家歡樂兩家愁。

苦苓今（6）日在臉書發文指出，去年股市大漲，據說台灣每位股民平均賺到149萬元，但他認為「這是美麗的謊言」。他解釋，因為還要扣掉外資持股的47%，台灣每個人平均最多賺到79萬元而已。台股市值去年增加超過20兆多，其中光是台積電就貢獻11兆元，而外資就占了8兆元，股票上漲的錢大多是被誰賺走，這樣一看就明白了。

苦苓提到，股票也不是每家都漲，其中有600家上漲，卻有1200家下跌，誰知道你是不是在幸運的3分之1裡面呢？真是一家歡樂兩家愁，而愁的人是絕不會自己說出口的。退一萬步說，假如去年真的從股市賺到了149萬元，等於月入超過12萬元，是台灣人平均所得的2倍半，那還朝九晚五上什麼班呢？專業做股票吧！

最後，苦苓提醒，會漲的東西就一定會跌，投資有賺有賠，投資前請先詳閱本文，免得到頭來都只是「夢幻泡影，紙上富貴」。

