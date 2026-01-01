去年被誤認是台北101 天空塔幽默亮燈：「101在那邊」

天空塔去年跨年曾被誤認為台北101，近日在外牆上標示台北101的方向。翻攝自賈永婕FB



擁全球注目的「台北101」2026年跨年煙火，縱使下雨濕冷，仍吸引20萬人到現場歡慶共度，有趣的是，因去年有民眾將天空塔誤認成台北101，今年天空塔乾脆在外牆亮起LED燈號，俏皮地用箭頭指出「101在那邊」，讓所見的觀眾不禁笑了出來，直呼超可愛。

台北101董事長賈永婕日前在臉書笑著囑咐粉絲，別再把101和天空塔搞錯了，天空塔也不落後，昨日跨年夜時，特地在自家建築物外牆自嘲「I’m not 101」、「101->」，大大的箭頭指向右邊的台北101，簡單又幽默，笑得民眾特地拍起來留念，還上網分享「笑瘋，超實用指示」、「「台灣人的幽默好強」、「天空塔表示，再拍錯不能怪我了」。

