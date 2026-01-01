去年被誤認101好尷尬 台北天空塔點燈「101是他→」

台北101跨年煙火每年都吸引大批人潮，去年曾發生附近的天空塔被民眾誤認為台北101的烏龍事件，今年天空塔直接在外牆點燈寫下「I’m not 101」，提醒大家別搞錯。

台北天空塔點燈指出與台北101方向。（圖／FB／Vito Chang授權，下同）

去年曾發生台北天空塔 The Sky Taipei被搞錯成台北101的窘況，為了避免再度有民眾搞錯，今年台北天空塔直接點燈寫下「I’m not 101」、「101是他→」，並且指出正確方向，逗趣畫面曝光後，立刻引起大批網友熱議。

網友紛紛留言，「別再拍錯了」、「不知道為什麼，去年真的很多人以為是那棟」、「就是...真的有發生過...... 之前跟朋友們一起去跨年結果倒數完了才發現我們根本看錯棟」、「始終不懂為什麼會認錯，而且還集體認錯，明明長相差那麼多」、「天空塔：再拍錯不能怪我了」、「超好笑，去年真的一堆人認錯」。

廣告 廣告

延伸閱讀

元旦優惠！超商寄杯咖啡買7送7 「10元爽喝」限時4天

4縣市豪大雨！元旦北台越晚越冷 強烈冷氣團襲探7℃

直播/迎接2026！大雨中台北101跨年煙火秀隆重登場